Expresidente peruano Vizcarra tiene la salud "afectada" tras operaciones, dice su abogado

"De ánimo, está muy bien; pero, digamos, esta clase de operaciones a las que él fue sometido, recordemos que fue sometido a dos operaciones consecutivas, le han afectado en algo la salud", declaró Figueredo en la emisora RPP.

Agregó que Vizcarra (2018-2020) ha quedado "con un riñón que funciona únicamente al 20 %" y se le colocaron unos catéteres "que deben ser retirados en los próximos días".

"Está con una dieta blanda, ha bajado bastante de peso", indicó antes de señalar que a la situación del exmandatario se suma "el propio estrés de estar privado de la libertad".

El abogado señaló, sin embargo, que Vizcarra no se plantea presentar una solicitud de indulto al nuevo Gobierno de transición que preside el parlamentario izquierdista José Balcázar porque la sentencia que recibió fue en primera instancia y el proceso aún sigue en marcha en etapas superiores.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Figueredo señaló esto después de que el también expresidente Pedro Castillo (202-2022), quien cumple una condena a 11 años y cinco meses de cárcel por haber intentado un golpe de Estado a finales de 2022, solicitó este jueves el indulto a Balcázar, quien también es congresista del partido marxista Perú Libre, con el que Castillo ganó las elecciones presidenciales de 2021.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, el nuevo Gobierno de transición anunció este viernes que no tiene programado otorgar gracias presidenciales, ni indultos, "a favor de persona procesada o condenada" y que se concentrará en "garantizar la seguridad nacional, la realización de elecciones libres, limpias y transparentes, así como la estabilidad económica del país."

El letrado reveló, además, que Vizcarra mantiene una "mayor comunicación" con el también exgobernante Ollanta Humala (2011-2016), quien cumple 15 años de prisión por el delito de lavado de activos, ya que ocupan una zona del penal en la que comparten el uso de un teléfono público.

Agregó que el contacto con los también expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), que cumple una condena a más de 20 años de prisión por delitos de corrupción, y Castillo, se da sobre todo cuando "se cruzan en la enfermería".

Vizcarra salió el pasado 5 de febrero de la clínica de Lima donde estuvo ingresado desde el 20 de enero tras una intervención en la especialidad de urología y regresó a la prisión conocida como "la cárcel de los presidentes" de Perú.

Según el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), abandonó la clínica en una situación médica estable y debía continuará con el monitoreo de su estado de salud en coordinación con el Área Médica del penal de Barbadillo.

El ex jefe de Estado fue condenado el 26 de noviembre de 2025 a 14 años de prisión, tras ser hallado culpable de haber recibido sobornos por más de 2,3 millones de soles (unos 700.000 dólares) durante su gestión como gobernador de la región sureña de Moquegua (2011--2014), antes de llegar a la Presidencia.