Jefe del Ejecutivo de Trípoli asegura "estar bien" tras informes sobre su hospitalización

"Les aseguro que estoy bien, gracias a Dios", publicó el jefe del Ejecutivo de Trípoli en redes sociales y aclaró que se sometió a "algunos exámenes médicos complementarios" fuera de Libia, sin desvelar el país, después de ser atendido a principios de semana en el hospital cardíaco de la ciudad libia de Misrata.

"Confirmo que el tratamiento que recibí en Libia fue exitoso y tranquilizador", dijo Dbeiba que decidió realizarse una revisión médica cuando se encontraba de viaje en el exterior, "en respuesta a la preocupación de seres queridos".

"Los resultados confirmaron la eficacia del tratamiento que recibí dentro de Libia", añadió.

Medios locales difundieron desde el jueves un posible ingreso en cuidados intensivos y traslado al extranjero para recibir un tratamiento especializado.

La agencia italiana de noticia Nova informó sobre la hospitalización desde este jueves de Dbeiba en el Hospital San Raffaele de Milán para un chequeo general.