La brasileña 'Feito Pipa' gana dos premios en la sección Generación Kplus de la Berlinale

La película, que celebró su estreno mundial en la Berlinale, conmovió "profundamente" al jurado infantil "por las emociones de cada uno de los personajes".

"Nos dejamos llevar por la apasionante historia como si estuviéramos dentro de la acción. Se abordaron temas importantes que merecen mayor atención", señaló en su fallo.

El jurado internacional señaló por su parte que esta película "le cautivó con su narrativa envolvente, su joven protagonista multifacético, seguro de sí mismo y combativo, y la manera a menudo humorística y conmovedora en que aborda sus problemas existenciales".

"Nos entusiasmaron las inolvidables interpretaciones de Yuri Gomes y Teca Pereira, y no olvidaremos al personaje de Gugu, tan atlético como extraordinario, que se ve obligado a defenderse por sí mismo mientras el vínculo especial con su abuela se va desvaneciendo cada vez más", indicó.

Gugu tiene casi doce años y sueña con convertirse en futbolista. A orillas del embalse de Araújo-Lima, que se va secando lentamente y deja al descubierto los restos fantasmales de una ciudad sumergida, crece bajo el cuidado amoroso de su abuela Dilma.

La apertura y calidez de ella le brindan el espacio para ser simplemente él mismo. Su vínculo, silencioso pero fuerte, los protege del rechazo del padre de Gugu y de las personas que los rodean.

Cuando viejos recuerdos vuelven a salir a la superficie, cambios apenas perceptibles al principio empiezan a alterar su vida cotidiana. Dilma se vuelve cada vez más frágil y, por el temor de perder el único lugar seguro que ha conocido, en Gugu nace la determinación de mantener intacto su mundo.