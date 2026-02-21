La izquierda española busca renovarse y unirse ante el auge de la extrema derecha

Este sábado, Sumar, formación minoritaria en la coalición de Gobierno, realizó un acto de refundación donde participaron las fuerzas que lo componen -Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes- pero no quien fue su líder, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que expresó su apoyo.

Durante el acto, los cuatro partidos optaron por la unión de las izquierdas de cara a las futuras elecciones, previstas para 2027, en un contexto en que el conservador Partido Popular (PP) ha ganado todos los últimos comicios regionales celebrados en el último año y donde el partido ultraderechista Vox ha conseguido subir en escaños y apoyos.

Las cuatro formaciones ya expresaron que volverán a ir juntas a las elecciones para tratar de frenar a PP y Vox, y lo harán con un nuevo proyecto político "más sólido", ya que en 2023 tuvieron que armar "deprisa y corriendo" la coalición y ahora llevan tiempo cocinando la nueva alianza "a fuego lento".

Eso sí, dejaron claro que este acto es solo un "punto de partida", ya que abren la puerta al resto de partidos políticos de izquierdas.

"No sobra nadie que no se autoexcluya. Por tanto, la gente demanda de nosotros no que seamos iguales, sino que caminemos juntos", dijo durante la líder del Movimiento Sumar, Lara Hernández.

El debate sobre la reconfiguración de la izquierda se agitó el miércoles, cuando se celebró un coloquio entre el portavoz de ERC -partido independentista catalán-, Gabriel Rufián, y un diputado madrileño de Más Madrid, Emilio Delgado.

"Lo que viene no es lo de siempre, una alternancia sana; lo que viene es salvaje, imitadores baratos de Milei y Trump", auguró Rufián en su llamado a la unión.

La propuesta no es renunciar a ninguna sigla, sino que "por primera vez" la izquierda tenga "orden, eficiencia y método provincia a provincia", que es como "se gana a Vox", dijo Rufián. Es decir, organizarse para que se presente una sola coalición de izquierdas en cada provincia española para no dividir el voto.

El eje de su propuesta es que los partidos compartan "tres o cuatro puntos programáticos" y una "coordinación interparlamentaria" posterior. "¿De qué sirven catorce izquierdas en cada territorio compitiendo por migajas?", apuntó el político catalán.

Ante este panorama, las miradas están puestas en Podemos, el partido que formó Pablo Iglesias y que llegó a ser tercera fuerza política en España, pero que ha perdido fuerza en las últimas dos elecciones generales debido a sus escisiones y a la competencia con quienes un día pertenecieron a la formación morada: Sumar, Izquierda Unida (IU) y otros partidos minoritarios.

Sin embargo, de momento no parece que quieran tender la mano. La exministra de Igualdad y eurodiputada de Podemos Irene Montero aseguró este sábado que las alianzas en el ámbito de la izquierda "van a caer por su propio peso" porque "la gente quiere izquierda" en las instituciones para "parar a la derecha".

Montero aseguró que observa que "hay mucha gente que en estos días está demostrando que tiene ganas de izquierda y tiene ganas de parar a la derecha", aunque alertó de que en algunos lugares de España la derecha ya está "desde hace mucho tiempo" y está "como una garrapata agarrada a las instituciones".

Pero al ser preguntada sobre posibles fórmulas para integrar a las fuerzas del ámbito de la izquierda tras la presentación en la misma semana de dos vías distintas, sin que Podemos haya participado expresamente en ninguna, Montero resumió: "Las fórmulas en las que nos presentemos van a caer por su propio peso".