La música puertorriqueña lamenta la muerte de Willie Colón, ícono de la salsa

Tras conocerse la noticia del fallecimiento, los admiradores de Colón, exintegrante de las legendarias Estrellas de Fania, y artistas puertorriqueños de la talla de Víctor Manuelle, Bobby Valentín o Elvis Crespo expresaron su tristeza y sus condolencias a la familia y amigos ante la pérdida de uno de los pilares fundamentales de la salsa.

"Triste noticia la que acabo de recibir. Tenía fe y esperanza de que Nuestro Señor lo sanara. Pero la voluntad de a Nuestro Señor fue otra. Me uno al dolor de la Esposa, hijos, nietos & Familia, Amigos, Colegas y seguidores por la partida de un gran visionario, con una identidad propia", subrayó en sus redes sociales el veterano músico puertorriqueño Bobby Valentín.

Para valentín, "su legado vivirá en todos nosotros" y envió sus "condolencias, paz y fortaleza" en estos momentos a familiares y fanáticos.

Por su parte, el salsero Víctor Manuelle lamentó en su cuenta de Instagram una nueva pérdida en "el universo de la salsa", tras la reciente partida de pilares de la salsa como Raphael Ithier y Papo Rosario a finales de 2025.

Manuelle calificó a 'El malo del Bronx' Willie Colón como un productor y visionario, y una de las figuras más emblemáticas "responsable de un nuevo sonido de la salsa".

"Tuve la oportunidad de compartir el escenario en varias ocasiones y tener interesantes conversaciones. Hombre de carácter fuerte, pero siempre me trató con mucho respeto. Su legado quedará para la historia. DEP", sentenció el conocido como 'El sonero de la juventud'.

Del mismo modo, Elvis Crespo agradeció en sus redes sociales haber tenido el privilegio de escuchar "la genialidad de un artista que comunicaba a través de su creatividad y sensibilidad", y tildó a Colón como "el productor más influyente que ha dado la salsa".

"Su influencia está incrustada en mi cerebro y en mi corazón. Nací en el Lincoln. Hospital cuando su música acaparaba la atención de las multitudes", rememoró Crespo.

El merenguero intérprete de 'Suavemente', dijo que Colón fue "un artista genio que se adaptaba de músico a productor, de productor a corista y de corista a cantante principal. Su confianza lo llevó, como productor, a crear éxitos con diferentes cantantes".

"Solo tuve una oportunidad de conocerlo detrás de un escenario en Nueva York. ¡GRACIAS, MAESTRO WILLIE COLÓN, POR SU ARTE! Que Dios lo reciba al ritmo de 'La Murga'. Q.E.P.D", sentenció Crespo.