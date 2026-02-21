La Policía de Perú encuentra cuerpo de rescatista que murió al intentar salvar a un perro

La PNP señaló en la red social X que el cuerpo sin vida de Ospina fue hallado a la altura de la Base Naval del Callao "tras una ardua e incansable búsqueda".

"Hoy despedimos a un valiente que, fiel a su vocación de servicio, no dudó en lanzarse al río Rímac para intentar rescatar a un perrito arrastrado por el caudal. Su acto refleja el espíritu solidario y el compromiso que distinguen a nuestros policías", sostuvo.

La Policía extendió sus "más sentidas condolencias" a los familiares, amigos y "hermanos de armas" del suboficial "en este momento de profundo dolor".

Ospina, quien además de Policía era bombero voluntario, fue arrastrado por las aguas a pesar de que contaba con todos los elementos de seguridad y de inmediato se emprendieron las tareas de búsqueda y rescate, que comprendieron a equipos especializados, grúas y drones para seguir el cauce del Rímac hacia su desembocadura en el puerto del Callao.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) informó que el suboficial intentó rescatar al perro que se encontraba atrapado en un montículo ubicado en medio del río Rímac, pero fue "afectado por la fuerza de la corriente".

Este sábado los equipos de rescate retomaron las labores de búsqueda y la PNP aseguró que la tarea seguiría "de manera ininterrumpida hasta lograr su ubicación".

La muerte del rescatista se suma a la de al menos dos personas más por las intensas lluvias que han caído en las últimas horas en distintas partes del país, que han provocado aluviones e inundaciones por el desborde de ríos y de barrancos secos, conocidas como torrenteras.

Las dos víctimas mortales se reportaron en la sureña región andina de Arequipa, la más afectada hasta el momento por estos eventos climatológicos, de acuerdo con los reportes del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

Desde el jueves se registran intensas lluvias, acompañadas de granizadas y tormentas eléctricas, en la zona andina del país, lo que derivó en aluviones con fuertes corrientes de agua que inundaron casas y arrastraron automóviles.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha señalado que durante el fin de semana se mantendrán las precipitaciones en la sierra andina de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento.

También se ha anunciado una lluvia de fuerte intensidad en los distritos alejados del litoral de la costa de Piura y Tumbes, regiones de la costa norte del país fronterizas con Ecuador.