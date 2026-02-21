Los íconos de la Fania se despiden de Willie Colón: "La salsa está de luto"

Desde Fania Records, sello fundamental en el desarrollo de la salsa, lamentaron la partida de quien consideraron "un ícono de nuestra cultura y un pilar de la familia Fania".

En un mensaje difundido en redes sociales, destacaron que Colón fue "un visionario que moldeó el sonido de la salsa moderna" y afirmaron que "su impacto es eterno".

El cantautor panameño Rubén Blades, con quien Colón marcó una de las alianzas más influyentes del género, confirmó la noticia con pesar. "Acabo de confirmar lo que me resistía a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido", escribió.

Blades envió sus condolencias a la esposa e hijos del músico y adelantó que más adelante reflexionará sobre su "vital e importante legado musical".

El pianista Papo Lucca, director de La Sonora Ponceña, manifestó su profunda tristeza y evocó la fe que mantenía en la recuperación del músico. "Hoy despedimos a un referente, pero su obra seguirá sonando en cada escenario donde la salsa se toque con respeto y pasión", expresó.

Destacó además el compromiso compartido de defender la música caribeña y proyectarla hacia el futuro, representando con orgullo a Puerto Rico y al Caribe ante el mundo.

El productor Sergio George también rindió homenaje al artista, a quien describió como "un arquitecto del sonido latino".

Señaló que su talento influyó en la identidad de generaciones dentro y fuera de la cultura latina, y resaltó su valentía para innovar y convertir "historias de barrio" en himnos universales.

"Donde haya un trombón sonando, ahí Willie estará por siempre", agregó.

Oscar D'León, quien colaboró en varios homenajes de la Fania y con la marca Fania All Stars, afirmó: "¡Cómo cuesta decirle adiós a un gigante! Hoy la salsa está de luto, pero estoy seguro de que el cielo está de fiesta recibiendo a un grande".

Recordó las numerosas tarimas y festivales que compartieron alrededor del mundo y subrayó que "ese trombón cambió la historia de nuestra música latina".

"Tu música es eterna", concluyó.