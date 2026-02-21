Lula y Modi se reúnen en Nueva Delhi con la mirada puesta en China y el Sur Global

El encuentro busca blindar el suministro de tierras raras y minerales estratégicos, un paso esencial para la expansión de la industria de semiconductores y vehículos eléctricos de la India frente al dominio de China en el sector.

Brasil, poseedor de la segunda mayor reserva mundial de estos materiales, busca asegurar la autonomía tecnológica de Nueva Delhi en sectores de alta tecnología, dentro de un intercambio comercial que ambos países esperan elevar en más de 5.000 millones de dólares en los próximos años.

En defensa, se espera la firma de una alianza estratégica entre Embraer y el Grupo Adani, dos de los mayores conglomerados industriales de los dos países, para acordar la fabricación de hasta 90 aeronaves E175 en suelo indio.

Lula llegó a la capital india el pasado miércoles para participar en la Cumbre de Impacto de la IA 2026, que reunió a más de 20 líderes internacionales y donde el mandatario brasileño tuvo especial protagonismo bajo la defensa de una "IA al servicio de la sociedad", contra el monopolio tecnológico y despojada del "colonialismo digital" en las naciones emergentes.

El presidente brasileño encabeza una delegación récord de más de 260 empresas y 14 ministros, la misión comercial más numerosa de la historia de la diplomacia brasileña.

La jornada de este sábado comenzó con una reunión entre Lula y el canciller indio, S. Jaishankar, quien calificó la visita como un paso fundamental para impartir un "nuevo impulso" a la asociación estratégica entre las dos mayores democracias del hemisferio sur.

Lula y Modi buscan elevar el comercio bilateral a los 20.000 millones de dólares para el año 2030, tras haber superado los 15.000 millones en el ejercicio de 2025, consolidando un eje de cooperación clave para el Sur Global.