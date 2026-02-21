Marruecos lanza la operación "Ramadán 1447" en apoyo a los sectores más vulnerables

Según cifras oficiales, el 74 % de los beneficiarios residen en zonas rurales y más de 730.000 personas pertenecen a colectivos prioritarios, como ancianos, personas con discapacidad o viudas que sostienen a sus familias.

Con un presupuesto de unos 30 millones de euros, "Ramadán 1447" -denominado así porque se cumple el año 1447 en el calendario islámico- prevé la distribución de 34.550 toneladas de productos alimenticios básicos, como harina, leche, pasta o legumbres.

La Fundación Mohammed V para la Solidaridad es la encargada de la ejecución del programa, que se estrenó hace 28 años y que en esta edición movilizará a unas 4.800 personas con el apoyo de trabajadores sociales y voluntarios.

Desde su lanzamiento, en 1998, el presupuesto de la operación suma 250 millones de euros y el número de familias beneficiarias ha pasado de 34.100 a un millón en 2023.

Más de 2.000 millones de musulmanes en todo el mundo celebran Ramadán, el mes volcado en la oración, la reflexión y el ayuno entre el amanecer y el anochecer.