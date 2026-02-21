Merz celebra el fallo del Supremo de EE.UU. como señal de que existe separación de poderes

"Para mí hay un elemento tranquilizador en la decisión de ayer de la Corte Suprema. La separación de poderes en EE. UU. parece seguir funcionando y eso es una buena noticia", dijo desde el congreso de su partido, la Unión Democristiana (CDU) en Stuttgart (sur) en una entrevista con la televisión pública.

Merz no quiso entrar a comentar la política interior de EE. UU., pero dijo que durante su próximo viaje a Washington, programado para el próximo 2 de marzo, intentará "dejar claro" al Ejecutivo de Donald Trump que los aranceles hacen daño a todos.

"No benefician a unos y dañan a otros. Sobre todo dañan al país que impone los aranceles, porque los pagan allí los consumidores", advirtió el canciller.

Merz quiere aprovechar el viaje para abordar con Trump el cambio de la situación tras el fallo judicial, aunque el líder alemán matizó que la sentencia afecta la tasa general impuesta por Trump y no a los conocidos como aranceles sectoriales.

Sin embargo, antes de hablar con el líder estadounidense, el canciller tiene previsto coordinarse en la Unión Europea, afirmó, ya que la política arancelaria es una cuestión comunitaria.

El vicecanciller y ministro de Finanzas de Alemania, Lars Klingbeil, señaló este sábado que pese al fallo de la justicia estadounidense la incertidumbre se va a mantener a medio plazo.

"Pese a la sentencia sigue habiendo aranceles específicos en sectores centrales como el automóvil y el acero. Y Trump ya ha anunciado nuevos aranceles. Por ello la incertidumbre sigue siendo grande", dijo en una entrevista con el diario Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Nuestra respuesta seguirá siendo construir a nivel global nuevas relaciones comerciales, firmar acuerdos de libre comercio, proteger nuestra industria y fortalecer la independencia y soberanía de Europa", dijo el político socialdemócrata.