Sánchez se compromete a luchar contra la discriminación del pueblo gitano en España

La llegada de los gitanos a la Península Ibérica se data en 1425, cuando Alfonso V de Aragón los menciona en un salvoconducto como gente del Egipto menor, de donde les viene el nombre -"de egiptanos a gitanos", como señaló la escritora Noelia Cortés-.

Actualmente en España viven unas 725.000-750.000 personas gitanas, según datos de organismos del gobierno, lo que supone un 1,5 % de la población.

Los "siglos de discriminación y antigitanismo", dijo Sánchez, "no se borran en unas décadas", ya que "persisten desigualdades", en vivienda, empleo o educación, que afectan con más fuerza a las mujeres, y "estereotipos que hieren y limitan oportunidades".

Una discriminación que, según subrayó, se da hoy especialmente en las redes sociales, en las que "arrecian discursos de odio". Por eso prometió que el Ejecutivo combatirá la discriminación "con toda la fuerza" del Estado de derecho para que nadie vuelva a sufrir "persecución".

"España no se podría entender sin la huella del pueblo gitano", aseveró Sánchez al subrayar que esa comunidad es "parte intrínseca" de la historia de España, del "presente y del futuro" del país.

El acto, bajo el título "Gelem, Gelem" (en honor al himno internacional del pueblo gitano), reunió a personalidades de la cultura, la política, la universidad y la acción social para reivindicar la lucha por la igualdad de derechos del pueblo gitano y su riqueza cultural.

Durante el homenaje, conducido por la poeta almeriense Noelia Cortés y que contó con actuaciones de artistas flamencos como Lela Soto, María Terremoto, Israel Fernández y Diego del Morao, Sánchez impuso la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio -una de las mayores condecoraciones del gobierno- al guitarrista flamenco Pepe Habichuela y Lolita Flores, ambos descendientes de dos grandes familias gitanas.

Lolita, que no pudo estar en el acto, agradeció en un video al Ejecutivo: "No voy a hacer apología de los gitanos, somos seres humanos, tenemos defectos y virtudes, somos buenos, somos malos, somos regulares, somos humanos", comentó emocionada y reseñando el honor como gitana que supone recibir este premio del que se siente "muy orgullosa".

El acto también sirvió como homenaje a Camarón de la Isla a cargo de Israel Fernández, Diego del Morao, Ané Carrasco y Ángel Moreno 'Pirulo' y Marcos Carpio.

"Estamos muy felices, con el corazón lleno de alegría. ¡Viva la música, viva el flamenco. Paz y amor!, dijo Israel Fernández.