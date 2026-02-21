Sheinbaum plantea reactivación de Altos Hornos de México y urge "justicia" para empleados

"Primero van los trabajadores de AHMSA", afirmó Sheinbaum en un evento público en la ciudad de Monclova, en el estado norteño de Coahuila, donde se ubica la siderúrgica.

La mandataria mexicana explicó que el Ejecutivo federal recién pidió a la jueza y al síndico encargados del concurso mercantil de AHMSA que, en caso de liquidación, se garantice el pago conforme a la ley y se prioricen los derechos laborales sobre los acreedores.

"Que si se va a liquidar se liquide conforme a la ley y que tengan todos sus recursos. Nada de primero pagarle a los acreedores y luego a los trabajadores", aseveró.

Sheinbaum argumentó que el proceso no depende únicamente del Gobierno, ya que se trata de un procedimiento judicial en curso y ya se realizó una subasta de activos.

Sin embargo, indicó que su administración solicitó también que se busque la reactivación de la empresa para evitar que sus instalaciones sean vendidas como chatarra y se deteriore aún más la economía regional.

"Nada de que la subasta y después se vende todo como fierro viejo y se queda todo ahí. No. Queremos la reactivación de toda la economía relacionada con lo que fue en su momento Altos Hornos de México", subrayó la presidenta.

Altos Hornos de México, con sede en Monclova, Coahuila, fue durante décadas uno de los principales productores de acero del país y un pilar económico del norte de México.

La empresa enfrenta una profunda crisis financiera y legal que ha dejado a miles de trabajadores con salarios y prestaciones pendientes, afectando severamente la actividad económica de la región.

Sheinbaum afirmó que su Gobierno dará seguimiento cercano al proceso, cuya resolución "está por definirse", y reiteró que "tiene que haber justicia" para los trabajadores.

AHMSA fue declarada en quiebra en abril de 2023, después de años de deterioro financiero y procesos judiciales por corrupción vinculados a su exdirector, Alonso Ancira.

Durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), se intentó rescatar la empresa, que mantenía deudas con el Estado por miles de millones de pesos, pero el plan no prosperó.

Desde entonces, la siderúrgica permanece bajo concurso mercantil, con miles de trabajadores afectados en el norte de México.