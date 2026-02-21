'Sirāt' busca el BAFTA en una gala liderada por 'Una batalla tras otra' y 'Los Pecadores'

De cara a la ceremonia, considerada como la gran antesala de los Óscar, parte como favorita la película 'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another'), del estadounidense Paul Thomas Anderson, con 14 nominaciones, solo una más de las 13 recibidas por 'Los Pecadores' ('Sinners'), del también cineasta estadounidense Ryan Coogler.

También parten con opciones a triunfar el domingo títulos como 'Hamnet', de Chloé Zhao, y 'Marty Supreme', de Josh Safdie, que empatan a 11 nominaciones; el 'Frankenstein' del mexicano Guillermo del Toro y la noruega 'Valor Sentimental' ('Sentimental Value'), con ocho cada una; así como 'Bugonia', del griego Yorgos Lanthimos, o la británica 'Incontrolable', que cuentan con cinco.

Tres nominaciones tienen 'La balada de la isla', 'Pillion' y 'F1', y dos acumulan 'Wicked: For Good', 'Zootropolis 2' y la brasileña 'El Agente Secreto', de Kleber Mendonça Filho, que optará tanto al galardón de mejor guión original como al de mejor película de habla no inglesa.

Esta última categoría cuenta con una especial representación iberoamericana, pues la película brasileña pugnará por la máscara dorada junto a la española 'Sirāt', así como con 'Valor Sentimental', de Joachim Trier; 'La voz de Hind', de la tunecina Kaouther Ben Hania, y 'Un simple accidente' ('It Was Just an Accident'), del iraní Jafar Panahi.

'Sirat', dirigida y escrita por Laxe, tendrá en estos BAFTA su prueba de fuego en la carrera a los Óscar, donde la historia de una desesperada búsqueda familiar en una rave ilegal en el desierto de Marruecos le ha valido dos nominaciones.

El actor puertorriqueño Benicio del Toro también sumará a la cuota latinoamericana gracias a su nominación como mejor actor de reparto por su interpretación en 'Una batalla tras otra', y buscará la segunda máscara dorada de su palmarés, tras haberla obtenido en 2001 por 'Traffic'.

Del Toro se batirá en la misma categoría con su compañero de reparto Sean Penn, además del actor australiano de raíces vascas Jacob Elordi ('Frankenstein'), Paul Mescal ('Hamnet'), Peter Mullan ('Incontrolable') y Stellan Skarsgård ('Valor Sentimental').

Del mismo modo, la cineasta brasileña Petra Costa luchará en la categoría de mejor documental, tras obtener una nominación con 'Apocalipsis en los trópicos'.

En una temporada de premios muy ajustada como la de este año, tradicionalmente los BAFTA pueden ayudar a decantar la balanza en las candidaturas más fuertes de cara a los Óscar, pero también es una cita que destaca por su impredecibilidad y su apuesta por las producciones británicas.

A un día de los BAFTA, 'Una batalla tras otra' se posiciona junto a 'Hamnet' como las favoritas de las apuestas de pago para coronarse este domingo en la categoría reina, con sus respectivos cineastas, Paul Thomas Anderson y Chloé Zhao, encabezando igualmente la lista en el apartado de mejor dirección.

El estadounidense-francés Timothée Chalamet ('Marty Supreme') también parte como la opción predilecta en la categoría de mejor actor, aunque podría dar la campanada el joven británico de ascendencia española Robert Aramayo ('Incontrolable') frente a nombres como Leonardo DiCaprio ('Una batalla tras otra'); Ethan Hawke ('Blue Moon'), Jesse Plemons ('Bugonia') o Michael B. Jordan ('Sinners').

Para el galardón de mejor actriz, la irlandesa Jessie Buckley tiene, salvo sorpresa mayúscula, el mayor número de papeletas por su desgarradora interpretación en 'Hamnet', pero contará con una difícil competencia: Rose Byrne ('Si pudiera, te daría una patada'), Kate Hudson ('Song Sung Blue'), Chase Infiniti ('Una batalla tras otra'), Renate Reinsve ('Valor Sentimental') y Emma Stone ('Bugonia').

El Royal Festival Hall, a orillas del río Támesis, albergará por cuarto año consecutivo una ceremonia presentada por primera vez por el actor y presentador escocés Alan Cumming y contará con las actuaciones de la cantante británica Jessie Ware en el 'In Memoriam' y de las voces femeninas del grupo ficticio Huntrix, conocidas por su exitoso tema 'Golden', de la película animada 'Las guerreras k-pop'.

Entre quienes entregarán premios se encuentran Cillian Murphy, Glenn Close, Monica Bellucci o el oso Paddington, así como la destinataria del BAFTA de honor, Donna Langley, directora de contenidos de Universal Pictures.

En un momento turbulento para la monarquía británica, tras el arresto esta semana del expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, la gran incógnita de estos BAFTA es si el domingo acudirá a la gala algún miembro de la familia real. El príncipe Guillermo, patrón de la Academia británica de Cine y Televisión, participó el año pasado en la gala con un vídeo pregrabado.