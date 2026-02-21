Trágico inicio de año en España: dos niños y 10 mujeres asesinadas por violencia machista

El último de ellos se produjo el viernes por la tarde en Sarriguren, en la localidad navarra del Valle Egüés (norte), donde la policía detuvo a un hombre acusado de asesinar a su mujer con un arma blanca y de herir de gravedad a su madre, suegra de la víctima.

En caso de confirmarse como violencia machista este último caso, ya serían 1.353 las mujeres asesinadas a manos de sus pareja o exparejas desde 2003, año en el que comenzaron a elaborarse las estadísticas oficiales en España.

A pesar de la reducción de crímenes del año pasado, España ha registrado uno de los peores inicios de año en 2026.

A los nueve feminicidios confirmados, hay que añadir los dos primeros crímenes vicarios del año: el de Noemí, hija de María José, de 12 años, degollada por su padre junto a su madre el martes 17 de febrero en Xilxes (Castellón, este), y el de un niño de 10 años asesinado este viernes en Arona (Tenerife, islas Canarias) por su padre, que también hirió de gravedad a la madre.

Además, en apenas un mes y medio, 6 menores han quedado huérfanos tras los feminicidios de sus madres.

El pasado martes Ana María Sorribas, enfermera de 64 años y madre de dos hijos, era asesinada a cuchilladas por su expareja, Vicente G, un odontólogo jubilado de 70 años, en el centro de salud de Benicàssim (Castellón, este).

Ana llevaba toda la vida trabajando en ese centro de salud y estaba a punto de jubilarse. Su agresor fue detenido en el lugar de los hechos.

Un día después, el 17 de febrero, María José Bou, de 48 años, y su hija Noemí, ambas españolas, eran degolladas en su domicilio por Abdelkader B, ciudadano argelino de 39 años, que tenía una orden de alejamiento de ellas hasta 2027 por episodios de maltrato anteriores por los que llegó a ser detenido.

Tanto ella como la niña, al igual que el maltratador, tenían discapacidad auditiva. Noemí estudiaba sexto de Primaria y recibía clases de música. Ese día la niña no había acudido ni al colegio ni a la clase de música, por lo que el profesor mandó un wasap a su madre. Ya no le contestó.

Aunque el agresor fue detenido por quebrantamiento de la orden de protección, tras las primeras investigaciones, fue acusado del doble crimen.

A Petronila, madre de un hijo de 19 años y de una niña pequeña, la asesinó presuntamente su expareja, un hombre de 34 años, de origen paraguayo (igual que ella), el 18 de febrero en Madrid.

Cuando los agentes llegaron a la vivienda, la encontraron con signos de estrangulamiento. El agresor confesó el crimen en comisaría.

Este viernes, un niño de 10 años fue asesinado en Arona por su padre, de 35, al golpearle en la cabeza con un machete, la misma arma con la que hirió de gravedad a su pareja y madre del menor, que se encuentra en estado crítico.

El agresor, sobre el que no constaban antecedentes penales ni denuncias, fue abatido por la Policía.