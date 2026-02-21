Zelenski anuncia contactos con europeos la semana que viene sobre conversaciones de paz

"Mis encuentros con los socios europeos la semana que viene ya están planeados. Nos coordinaremos en detalle para que Europa esté incluida en todos los procesos y se vuelva más fuerte", dijo Zelenski en un discurso a los ciudadanos.

El presidente dijo que también había instruido al jefe del equipo negociador, Rustém Umérov, para "trabajar más con nuestros amigos en Oriente Medio y Turquía", para que se sientan implicados y puedan contribuir.

En alusión a la última ronda de contactos esta semana en Ginebra, Zelenski afirmó que la parte estadounidense "vio claramente que los rusos eran el motivo de la falta de resultados significativos" y apeló a que las próximas negociaciones den fruto.

Por otro lado, el presidente anunció que los Servicios de Seguridad de Ucrania (SBU), la Policía Nacional y la Fiscalía General han conseguido neutralizar a "mercenarios rusos que preparaban ataques" contra ciudadanos ucranianos.

"Eran nombres de bastante alto nivel y el hecho de que hayamos logrado prevenir tales delitos es un resultado notable", dijo, sin entrar en más detalles.

Zelenski anunció el viernes que dentro de un plazo de diez días se celebraría una nueva ronda de contactos trilaterales de paz, probablemente también Ginebra, donde ya se celebraron las pasadas reuniones el martes y el miércoles de esta semana.

“Se ha acordado que en los próximos diez días haya otra reunión, lo más probable que también en Ginebra”, dijo Zelenski en un mensaje de voz enviado al grupo de WhatsApp de los periodistas que cubren su actividad diaria, en el que recordó que por el momento no hubo progresos en la cuestión de los territorios.

Rusia exige para poner fin a la guerra que Ucrania entregue la parte de la región de Donetsk que todavía controla. Kiev acepta renunciar a los territorios que ha perdido en el campo de batalla pero se niega a ceder lo que no ha cedido en la guerra.