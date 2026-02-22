Alcalde de Quito critica ley de Noboa de gasto local y advierte de su impacto en servicios

"No seré yo el alcalde que destroce el sistema de educación, el sistema de cultura ni la promoción que hacemos en otros temas", dijo durante un acto municipal celebrado este fin de semana en el norte de la capital de Ecuador.

La normativa, denominada Ley de Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), obliga a los gobiernos locales a destinar al menos el 70 % de su presupuesto a inversión y no más del 30 % a gasto corriente, incluidos salarios y funcionamiento administrativo.

La iniciativa fue enviada por Noboa con carácter económico urgente, una figura que obliga a la Asamblea Nacional (Parlamento) a tramitarla en un plazo máximo de treinta días, y aprobada el pasado viernes en el pleno.

El alcalde indicó además que usuarios de programas municipales prevén presentar acciones legales contra la norma y señaló que podría convertirse en una de las leyes con más demandas de inconstitucionalidad porque, según dijo, no se escuchó a las autoridades locales con experiencia en la administración territorial.

Muñoz defendió la inversión en deporte como política pública y sostuvo que "mientras más invertimos en deporte, menos invertimos en salud".

Según cifras del municipio, cerca de 500.000 personas participan en actividades deportivas en la capital. El alcalde añadió que estas políticas contribuyen a reducir la exposición de jóvenes a la violencia y al consumo de drogas.

La reforma ha generado protestas y críticas de sectores de la oposición, que consideran que la medida limitaría la autonomía financiera de los gobiernos locales, mientras el oficialismo sostiene que busca ordenar el gasto público.