Centenares de personas marchan en Barcelona para pedir el fin de la guerra en Ucrania

La manifestación ha arrancado a las 17:00 horas desde el paseo de Gràcia y ha finalizado en forma de concentración en la plaza de Catalunya, donde se ha leído un manifiesto y se ha oído el testimonio de veteranos de guerra ucranianos.

Durante la marcha, que ha transcurrido en un ambiente reivindicativo con la participación de gran número de refugiados de Ucrania que portaban la bandera nacional, se han gritado lemas como "Rusia atrás, Ucrania quiere paz" y "Hoy Ucrania, mañana Europa".

Entre los participantes, se encontraba el presidente del Parlament, Josep Rull, justo por detrás de la gran pancarta con el lema "Barcelona con Ucrania" que encabezaba la manifestación.

La portavoz de la comunidad ucraniana Karina Feka ha lamentado que, en el cuarto aniversario del inicio de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, perciben que el mundo se está olvidando de ellos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Vivimos un dolor constante. Este invierno está siendo uno de los más complicados de nuestra historia. Rusia está atacando nuestras infraestructuras energéticas dejando a la población civil sin calefacción, sin agua y sin luz", ha denunciado, en declaraciones a los periodistas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La voluntad de Rusia, ha asegurado Feka, es "romper nuestra resistencia, que el pueblo de Ucrania se rinda". Para ello, ha subrayado, incluso "roba nuestros niños", que es "como robar nuestro futuro".

Ante esta situación, ha pedido que Europa no les olvide. "El pueblo ucraniano está luchando pero necesitamos apoyo de otros países. Hoy necesitamos más ayuda que nunca", ha aseverado.