El economista Hernando de Soto será el primer ministro del gobierno de transición de Perú

La Presidencia peruana señaló que De Soto, de 84 años, tiene un "reconocido prestigio y respeto internacional".

"Su incorporación fortalece el rumbo institucional del gobierno de transición y respalda, entre otras prioridades, la garantía de elecciones limpias y transparentes", añadió la nota oficial.

De Soto deberá conformar el nuevo gabinete de ministros hasta el próximo martes, cuando jurarán los nuevos cargos del gobierno de Balcázar, quien fue elegido por el Congreso para reemplazar al destituido José Jerí hasta el 28 de julio, cuando deberá entregar la jefatura de Estado al gobernante que será elegido en los comicios de abril próximo.

Balcázar ya sostuvo una "reunión de trabajo" con De Soto en el Palacio de Gobierno de Lima "para definir las primeras acciones dentro del marco constitucional y de las facultades conferidas por el Congreso de la República a esta gestión transitoria", detalló el comunicado.

Además de confirmar que el nuevo gabinete de ministros jurará el próximo martes, agregó que "como parte de acciones simbólicas futuras" se tiene prevista "una visita a líderes indígenas de Estados Unidos y Canadá".

Esa visita, cuya fecha aún no se ha precisado, tendrá "el propósito de tender puentes y promover la unión del 'cóndor y el águila'", sostuvo en alusión a las aves emblemáticas de los Andes y Norteamérica.

También se buscará "intercambiar experiencias sobre cómo las sociedades emergentes pueden beneficiarse cuando la economía y la tecnología digital llegan efectivamente a todas las personas", concluyó el comunicado, que fue acompañado por una imagen de Balcázar y De Soto en el despacho presidencial.

Hernando de Soto es un economista y político peruano nacido el 2 de junio de 1941 en la ciudad sureña de Arequipa, que fundó y preside el Instituto Libertad y Democracia (ILD), dedicado a la investigación económica de países en vías de desarrollo.

El político, que plantea un capitalismo basado en la propiedad para luchar contra la pobreza y la informalidad, logró celebridad internacional al publicar el estudio económico 'El otro sendero' en la época en que la agrupación subversiva de tendencia maoísta Sendero Luminoso asolaba a Perú (1980-2000).

De Soto fue asesor en temas económicos de la primera parte del gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), después de que este derrotara en las elecciones presidenciales al escritor Mario Vargas Llosa.

En el 2001 intentó presentarse a las elecciones presidenciales peruanas con el partido Capital Popular, pero esa agrupación no logró concretar su inscripción oficial ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Veinte años después, en 2021, lanzó su candidatura a la Presidencia de Perú por el partido derechista Avanza País y finalmente ocupó el cuarto lugar en un proceso que llevó a la jefatura de Estado al izquierdista Pedro Castillo (2021-2022).

El economista anunció en abril de 2025 su intención de postular en las elecciones presidenciales de abril próximo, pero un mes después renunció al partido Progresemos, con el que planea participar en los comicios, tras señalar que mantenía diferencias con el líder de la agrupación, Paul Jaimes.