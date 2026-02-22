El Ejército israelí mata a un adolescente palestino por disparos en Cisjordania ocupada

"El chico, Muhamad Wabi Abdul Aziz Hanani (17 años), murió a causa de las heridas graves que sufrió por los disparos de la ocupación israelí el sábado por la noche en la ciudad de Beit Furik (norte de Cisjordania)", recoge la nota de Sanidad.

Según la agencia de noticias palestina Wafa, Hanani recibió un disparo en la cabeza con munición real durante una redada del Ejército israelí en la localidad, en la que además resultaron heridos otros dos menores.

Según medios palestinos e israelíes, las tropas asaltaron Beit Furik tras un primer ataque de colonos a la ciudad. Durante el incidente, soldados israelíes dispararon contra un vehículo e hirieron a un adolescente de 14 años.

El Ejército israelí todavía no se ha pronunciado sobre los hechos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este miércoles falleció además otro joven palestino de 19 años a causa de las heridas sufridas durante un ataque de colonos contra la aldea de Mijmas, al noreste de Jerusalén. El ministerio de Sanidad identificó a la víctima como Nasralah Muhamad Jamal Abu Siam, siendo el primer muerto por un ataque de colonos de este 2026.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Todos los asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada son ilegales según el derecho internacional, y tanto la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como las Naciones Unidas han apelado a Israel a cesar la ocupación de este territorio palestino y sacar del enclave a todos sus colonos (unos 465.000, según el tribunal).

Más de 1.000 palestinos han perdido la vida desde el 7 de octubre de 2023 por fuego israelí -la mayoría a manos de las fuerzas armadas- en Cisjordania ocupada, incluido Jerusalén Este, entre ellos más de 200 niños.