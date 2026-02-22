El Gobierno argentino denuncia un robo en dependencias de la Secretaría de Trabajo

Según informó el Ministerio de Capital Humano en un comunicado, este domingo en horas de la tarde unas personas -cuyo número no se precisó- violentaron la reja del ingreso al edificio y accedieron al interior.

De acuerdo al comunicado, en una primera inspección se advirtió la sustracción de equipamiento informático y televisores, entre otros elementos.

"La cantidad exacta de los elementos sustraídos se encuentra actualmente en proceso de determinación, dado que se está realizando el inventario y conteo correspondiente", señaló el Ministerio de Capital Humano, bajo cuya órbita funciona la Secretaría de Trabajo.

La denuncia del robo fue hecha ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 8, en tanto que la Policía Federal realizó pericias en el edificio.

"Asimismo, se están analizando las cámaras de registro para contribuir al esclarecimiento del hecho", indicó el comunicado.

El Ministerio de Capital Humano añadió que la Secretaría de Trabajo "se encuentra llevando adelante una investigación interna y el sumario administrativo correspondiente, con el objeto de determinar eventuales responsabilidades y esclarecer integralmente lo sucedido".