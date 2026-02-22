Francia pide una conciliación de Airbus y Dassault en el proyecto de caza del futuro FCAS

En una entrevista a la emisora France Inter, Barrot insistió en que el FCAS "es un proyecto esencial para la seguridad de Alemania y de Europa", cuando se le preguntó por los mensajes de posible ruptura llegados esta semana desde Berlín.

"Lucharemos hasta el último momento para que salga adelante", aseguró el ministro francés, que insistió en la idea de que "no es sólo un proyecto de equipamiento militar, sino un proyecto político".

Dijo que a su parecer "los industriales tienen que dar un paso en dirección del otro", en una clara alusión a las fricciones abiertas entre Dassault Aviation y Airbus por la configuración y el liderazgo en el diseño del futuro caza del futuro que debería venir a sustituir en el horizonte de 2040 los Rafale y los Eurofighter actuales que uno y otro fabrican.

El pasado miércoles, el canciller alemán, Friedrich Merz, expresó sus dudas sobre la continuidad del FCAS teniendo en cuenta que Francia y Alemania requieren características diferentes para ese avión de combate, aunque se cuidó en negar que haya un "conflicto político".

"Si no podemos resolverlo, no podemos mantener el proyecto", advirtió el canciller en referencia a un proyecto en el que Alemania, Francia pero también España tienen cada uno una participación de un tercio.

Horas después, fuentes del Elíseo se esforzaron en señalar que Merz no ha dicho a Emmanuel Macron, que quiera enterrar el programa, y que el presidente francés sigue "comprometido" para que salga adelante.

El jueves, el consejero delegado de Airbus, Guillaume Faury, aseguró que su grupo está dispuesto a asumir una alternativa con dos cazas diferentes en lugar de uno si los países lo piden para garantizar su continuidad, y repitió que sigue convencido de que los europeos necesitan "un sistema de combate futuro ambicioso".