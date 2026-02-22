Jefe de la comisión comercial del PE propondrá anular la ratificación del acuerdo con EEUU

"Puro caos aduanero por parte del Gobierno estadounidense. Ya nadie entiende nada: solo hay preguntas sin respuesta y una incertidumbre creciente para la UE y otros socios comerciales de EE. UU.", señaló el socialdemócrata alemán en las redes sociales.

El eurodiputado añadió que el próximo lunes propondrá a los negociadores de la Eurocámara "que suspendan los trabajos legislativos" hasta disponer "de una evaluación jurídica exhaustiva y de compromisos claros por parte de Estados Unidos".

Lange consideró que "las condiciones del Acuerdo de Turnberry y la base jurídica sobre la que se construyó han cambiado" y se preguntó si los nuevos aranceles suponen "un incumplimiento del acuerdo" entre ambos socios.

"En cualquier caso, nadie sabe si EE.UU. lo respetará, ni siquiera si será capaz de hacerlo. Antes de dar nuevos pasos, es necesario aportar claridad y seguridad jurídica", apuntó.

La Corte Suprema de EE.UU. concluyó este viernes que el Gobierno estadounidense se extralimitó en los poderes de emergencia invocados por Trump para imponer gravámenes a los socios comerciales del país norteamericano, a lo que el magnate estadounidense respondió con un anuncio de aranceles globales del 15 % a todos los países.

Con el objetivo de minimizar los efectos de los aranceles y evitar una guerra comercial, Bruselas y Washington firmaron en verano un acuerdo por el que la UE aceptó un gravamen general del 15 % y que EE.UU. exportase al bloque comunitario sus bienes industriales libres de aranceles.

Desde entonces, una gran mayoría de productos europeos están sujetos a un arancel del 15 %, pero la UE aún no aplica el 0 % a los bienes estadounidenses, porque el Parlamento Europeo todavía no ha ratificado el acuerdo.

Tras la decisión del Supremo de EE.UU., Lange decidió convocar a los eurodiputados este lunes a una reunión para analizar las implicaciones de la sentencia antes del voto provisto para el martes.

Por su parte, la Comisión Europea pidió este domingo "claridad total" a Estados Unidos y señaló que "la situación actual no favorece la realización de un comercio e inversión transatlántico 'justos, equilibrados y mutuamente beneficiosos', como acordaron ambas partes".