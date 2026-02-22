Los apagones afectarán simultáneamente el 53,4 % de Cuba en el horario "pico" este domingo

La grave crisis energética que tiene Cuba desde mediados de 2024 se ha complicado desde el mes pasado tras la caída del presidente Nicolás Maduro cuando EE.UU. cortó el suministro de crudo venezolano a la isla y además decretó la imposición de aranceles a los países que vendan o proporcionen petróleo al país caribeño.

Las frecuentes averías en las centrales térmicas cubanas, que operan con un pésimo estado técnico y con décadas acumuladas de explotación, y la falta de divisas para importar el combustible para producir energía son las principales causas de la crisis energética de los últimos años, según reconoce el Gobierno cubano.

La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé contar con una capacidad de generación de 1.472 megavatios (MW) en el horario de la tarde-noche de esta jornada frente a una demanda máxima de 3.100 MW.

Esto supone que el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.628 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.658 MW.

Actualmente, ocho de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos, entre ellas dos de las tres mayores. Esta fuente de energía supone de media en torno al 40 % del mix energético en Cuba.

La llamada generación distribuida (motores) no operativos por falta de combustible (diésel y fueloil) y lubricante era la encargada de otro 40 % del mix, pero la UNE ha dejado de informar sobre la disponibilidad diaria de esta fuente.

Expertos independientes señalan que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector, en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959.

Por su parte, el Gobierno cubano señala al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y acusa a Washington de "asfixia energética".

Los apagones lastran la economía que se ha contraído más de un 15 % desde 2020, según cifras oficiales, y han sido el detonante de las principales protestas de los últimos años.