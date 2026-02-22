Moscú derriba 21 drones ucranianos que se dirigían a la capital, según el alcalde

"Los especialistas de los servicios para situaciones de emergencia trabajan en los lugares donde cayeron los fragmentos" de los aparatos no tripulados, señaló en las redes sociales.

Además, otra veintena de drones fueron abatidos sobre la región de Kaluga, a unos 200 kilómetros de Moscú.

Este ataque obligó a los cuatro aeropuertos moscovitas -Sheremétievo, Domodiédovo, Vnúkovo y Zhukovski- a limitar el número de vuelos de salida y de llegada.

Algunos vuelos fueron cancelados, incluido los que tenían como destino o punto de partida la capital bielorrusa, Minsk, y otros fueron trasladados a aeropuertos más seguros lejos de Moscú, aunque algunos de ellos también tuvieron que restringir sus operaciones.

La agencia de aviación civil, Rosaviatsia, explicó que los aeropuertos únicamente operan aquellos vuelos que reciben luz verde de las correspondientes autoridades.

Además, Kiev habría atacado con más de un centenar de drones otras regiones rusas, especialmente las fronterizas Bélgorod y Briansk.

Ucrania respondió así al ataque ruso con 52 misiles y 297 drones, que causó en la madrugada del sábado al domingo al menos a un muerto y seis heridos en la región de Kiev, a lo que hay que sumar las cuatro personas muertas en la región en Sumi, en el norte de Ucrania, en un ataque ruso contra una ambulancia, según informaron este domingo las autoridades.

Por ello, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acusó a Moscú de dedicar más esfuerzo a los ataques "que a la diplomacia" para el arreglo del conflicto.

La guerra en Ucrania cumple el martes cuatro años sin que el ejército ruso haya logrado el objetivo de conquistar las cuatro regiones ucranianas que se anexionó sobre el papel.

Se espera que la próxima semana se celebre en Ginebra la cuarta ronda de negociaciones entre rusos y ucranianos con mediación estadounidense.