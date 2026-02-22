Moscú reduce vuelos en aeropuertos tras derribo de doce drones cerca de la capital rusa

"Las restricciones son necesarias para garantizar la seguridad de los vuelos", informó la agencia de transporte aéreo civil Rosaviatsia.

Lo mismo ha ocurrido en otros aeropuertos de la parte europea de Rusia como Nizhni Nóvgorod, Sarátov, Kaluga o Yaroslavl.

Las autoridades levantaron las restricciones a despegues y aterrizajes a lo largo de la jornada, pero las volvieron a imponer provisionalmente ante los nuevos ataques de drones de ala fija.

Por ese motivo, las aerolíneas Aeroflot y Rossía anunciaron la cancelación y el retraso de varios vuelos, al tiempo que otros fueron trasladados a aeropuertos lejos de los moscovitas de Sheremétievo, Domodiédovo, Vnúkovo y Zhukovski.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, las defensas antiaéreas abatieron hoy hasta una docena aparatos no tripulados que se dirigían a la ciudad de trece millones de habitantes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A esto hay que sumar otros cuatro drones de ala fija que fueron interceptados por el ejército ruso en la región de Moscú

Las baterías habían derribado desde primeras horas de la mañana del domingo 144 drones, en su mayoría en las regiones fronterizas con Ucrania, y durante la noche otros 86 en ocho regiones y la anexionada península de Crimea, según el parte de guerra de Defensa.

Una hombre murió en un pueblo de Briansk debido a uno de esos ataques, mientras otro pereció en Bélgorod, aunque este último fue víctima de un bombardeo de la artillería enemiga.

La guerra en Ucrania cumple el martes cuatro años sin que el ejército ruso haya logrado el objetivo de conquistar las cuatro regiones ucranianas que se anexionó sobre el papel.

Se espera que la próxima semana se celebre en Ginebra la cuarta ronda de negociaciones entre rusos y ucranianos con mediación estadounidense.