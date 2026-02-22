Moscú reduce vuelos en aeropuertos tras el derribo de once drones cerca de la capital rusa

"Las restricciones son necesarias para garantizar la seguridad de los vuelos", informó la agencia de transporte aéreo civil Rosaviatsia.

Lo mismo ha ocurrido en otros aeropuertos de la parte europea de Rusia como Nizhni Nóvgorod, Sarátov, Kaluga o Yaroslavl.

Según el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, las defensas antiaéreas abatieron hoy hasta once aparatos no tripulados que se dirigían a la ciudad de trece millones de habitantes.

Las baterías habían derribado desde primeras horas de la mañana del domingo 71 drones en las regiones fronterizas con Ucrania y durante la noche otros 86 en ocho regiones y la anexionada península de Crimea.

La guerra en Ucrania cumple el martes cuatro años sin que el Ejército ruso haya logrado el objetivo de conquistar las cuatro regiones ucranianas que se anexionó sobre el papel.