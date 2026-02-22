Muere la directora del Museo Nacional de Colombia, Liliana Angulo Cortés

"Desde el Ministerio, con profunda admiración por la mujer que fue y gran tristeza, despedimos a nuestra directora del Museo Nacional, Liliana Angulo. Que su espíritu descanse en paz", expresó la ministra de las Culturas, Yannai Kadamani, en un mensaje en X este domingo.

Angulo Cortés, artista plástica, gestora cultural e investigadora que fue reconocida por una trayectoria artística e investigativa centrada en la memoria, la identidad y la resistencia de las comunidades afrodescendientes en Colombia.

Su obra plástica y su trabajo como curadora la convirtieron en un referente para artistas, investigadores y procesos comunitarios, antes de asumir la dirección del Museo Nacional, desde donde impulsó una revisión crítica de las narrativas históricas y una apertura institucional hacia miradas diversas.

El Ministerio destacó que en la dirección del Museo Nacional "impulsó un proceso de transformación institucional desde la perspectiva decolonial y la reparación histórica" y subrayó que su legado permanecerá como un testimonio de memoria y reconocimiento para las poblaciones afrocolombianas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Museo de Arte Moderno de Medellín expresó también su "profunda tristeza" por la muerte de Angulo y recordó su participación en las exposiciones 'La buena vida' y 'Desafiar. Atravesar el sol hacia un gran Pacífico'.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La institución destacó que su trabajo, centrado en la memoria, la identidad y las construcciones de género en comunidades afrodescendientes, "abrió nuevas preguntas y caminos" en el arte contemporáneo colombiano, y subrayó que sus esculturas, performances, videos y series fotográficas dejaron una huella crítica frente a las estructuras sociales.