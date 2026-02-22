Mueren cuatro personas en el norte de Ucrania en una ataque contra una ambulancia

Los hechos se produjeron el sábado por la noche en la localidad de Znob-Novgorod, cuando dos hermanos, de 17 y 24 años, fueron heridos en una explosión y solicitaron una ambulancia, según un comunicado de la fiscalía de Sumi.

En su camino al hospital, la ambulancia fue alcanzada por un dron, lo que provocó la muerte de los dos heridos y la de dos sanitarios, de 25 y de 32 años, mientras que el conductor resultó herido.

La fiscalía regional de Sumi ha abierto diligencias por la sospecha de que el ataque haya constituido un crimen de guerra.

En la noche del sábado al domingo, Rusia atacó Ucrania con 52 misiles y 297 drones, de los que fueron neutralizados respectivamente 33 y 274, según informó la Fuerza Aérea en su parte matinal.

Estos ataques dejaron al menos a un muerto y seis heridos en la región de Kiev, mientras que en Odesa (sur) se registraron daños en infraestructuras energéticas y ferroviarias, mientras que éstas últimas también sufrieron desperfectos en Zaporiyia y Mikoláyiv, también en el sur, y en Donetsk (este).