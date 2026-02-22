Orbán vetará nuevas sanciones contra Moscú por el corte del crudo ruso a través de Ucrania

"Rechazamos el vigésimo paquete de sanciones presentado", anunció Orbán tras la reunión del Consejo de Seguridad Energética y pocos minutos después de que el ministro de Exteriores, Péter Szijjártó afirmara que Hungría "bloqueará su adopción", en el Consejo de Exteriores, previsto para el lunes.

El primer ministro agregó que "si se reanudan los suministros de petróleo, se volverá a las relaciones normales".

El viernes, Orbán ya anunció que Hungría bloqueará el desembolso del préstamo comunitario de 90.000 millones de euros a Ucrania hasta que Kiev reanude el tránsito de crudo ruso.

En este sentido, subrayó que para el desembolso de ese préstamo se requiere un voto unánime de los países comunitarios y así también la aprobación de Hungría, que ahora quedará pendiente.

Los líderes de la Unión Europea (UE) dieron en diciembre el visto bueno político a financiar con deuda conjunta un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania avalado por el presupuesto comunitario, un plan ya respaldado por el Parlamento Europeo.

Unos 60.000 millones se destinarán a equipamiento militar y a impulsar inversiones en la industria de defensa ucraniana, y los 30.000 millones restantes a ayuda macrofinanciera para sostener los servicios y la administración pública del país invadido por Rusia.

Hungría, Eslovaquia y República Checa decidieron no participar en el préstamo comunitario al no asumir las garantías para cubrir las deudas conjuntas.

Budapest sostiene que el oleoducto 'Druzhba', que dejó de funcionar después de un ataque ruso, ya se encuentra en condiciones de reanudar el transporte del crudo ruso hacia Europa Central y acusó a Kiev de demorarlo "por motivos políticos".

Hungría y Eslovaquia anunciaron el miércoles que activaron sus reservas estratégicas de petróleo, ante la interrupción de la llegada de crudo ruso desde finales de enero por esos ataques de Rusia.

El jefe de Gobierno también anunció el jueves que Hungría suspendió la exportación de diésel hacia Ucrania por el corte de tránsito del petróleo, al tiempo que también amenazó que podría suceder lo mismo con la electricidad y el gas en un momento en el que Ucrania necesita importaciones de energía por los ataques rusos contra sus plantas energéticas.

Orbán, en plena campaña para las elecciones legislativas del 12 de abril y por primera vez en 16 años segundo en las encuestas, ha acusado repetidamente a Ucrania de interferir en los comicios y, ahora, de intentar chantajear a Budapest.