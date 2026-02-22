Palmarés completo de la 79 edición de los premios BAFTA

Este es el palmarés completo de la 79 edición de estos galardones:
Mejor película: 'One battle after another'
Mejor dirección: Paul Thomas Anderson
Mejor película británica: 'Hammet'
Mejor película de habla no inglesa: 'Sentimental value'
Mejor documental: 'Mr. Nobody Against Putin'
Mejor diseño de vestuario: 'Frankenstein'
Mejor guión adaptado: 'One battle after another'
Mejor fotografía: 'One battle after another'
Mejor edición: 'One Battle After Another '
Mejor debut británico de dirección, guión o producción: 'My Father’s Shadow'
Mejor guión original: 'Sinners'
Mejor cortometraje británico animado: 'Two Black Boys in Paradise'
Mejor cortometraje británico : 'This Is Endometriosis'
Mejor maquillaje y peluquería: 'Frankenstein'
Mejor diseño de producción: 'Frankenstein'
Mejor película infantil y familiar: 'Boong'
Mejores efectos especiales: 'Avatar: Fire and Ash'.
Premio a la Contribución Británica Destacada al Cine: Clare Binns
BAFTA Honorífico: Dame Dona Langley.