22 de febrero de 2026 - 18:35

Palmarés completo de la 79 edición de los premios BAFTA

Redacción internacional, 22 feb (EFE) .- La película 'One battle after another', del estadounidense Paul Thomas Anderson, fue la gran triunfadora de los premios BAFTA del cine británico, celebrados este domingo en Londres, con seis máscaras doradas, incluida mejor película, mejor dirección y mejor actor de reparto.

Este es el palmarés completo de la 79 edición de estos galardones:

Mejor película: 'One battle after another'

Mejor dirección: Paul Thomas Anderson

Mejor película británica: 'Hammet'

Mejor película de habla no inglesa: 'Sentimental value'

Mejor documental: 'Mr. Nobody Against Putin'

Mejor diseño de vestuario: 'Frankenstein'

Mejor guión adaptado: 'One battle after another'

Mejor fotografía: 'One battle after another'

Mejor edición: 'One Battle After Another '

Mejor debut británico de dirección, guión o producción: 'My Father’s Shadow'

Mejor guión original: 'Sinners'

Mejor cortometraje británico animado: 'Two Black Boys in Paradise'

Mejor cortometraje británico : 'This Is Endometriosis'

Mejor maquillaje y peluquería: 'Frankenstein'

Mejor diseño de producción: 'Frankenstein'

Mejor película infantil y familiar: 'Boong'

Mejores efectos especiales: 'Avatar: Fire and Ash'.

Premio a la Contribución Británica Destacada al Cine: Clare Binns

BAFTA Honorífico: Dame Dona Langley.