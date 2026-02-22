París justifica sus contactos directos con Rusia porque Europa es el primer apoyo de Kiev

En una entrevista a la emisora France Inter, Barrot insistió en que "Francia no ha excluido por principio nunca tener relaciones con Rusia" pero lo hace "en transparencia" con Ucrania y "a condición de que sea útil".

Una utilidad que se mide -precisó- teniendo en cuenta que "está en juego nuestra seguridad" y porque "Europa se ha convertido en el principal sostén de Ucrania, sin ninguna comparación posible, el primer apoyo financiero, el primer apoyo militar, y es normal que Europa pueda disponer de un canal independiente de contacto con Rusia".

Barrot no quiso confirmar, en cualquier caso, el encuentro a comienzos de la semana pasada en Moscú de Emmanuel Bonne, el consejero diplomático del presidente francés, con su homólogo ruso, Yuri Ushakov, que filtró la prensa francesa.

Se limitó a recordar que el verano pasado hubo una conversación telefónica entre el presidente francés, Emmanuel Macron, y el ruso, Vladímir Putin, y que "hay contactos entre diplomáticos", pero sin precisar si se está preparando un encuentro entre los dos mandatarios, como corren algunos rumores.

El próximo martes Macron y el primer ministro británico, Keir Starmer, copresiden una nueva reunión, en este caso virtual, de la llamada coalición de voluntarios de 35 países que preparan garantías de seguridad para Kiev para el caso de que se llegara a un alto el fuego o a un acuerdo de paz con Moscú.

No está prevista ninguna presencia estadounidense, confirmaron fuentes del Elíseo, a diferencia de lo que había ocurrido en el anterior encuentro de la coalición de voluntarios el 6 de enero, que fue presencial en París.

Las garantías de seguridad se estructuran en tres niveles, y el fundamental y más importante es el fortalecimiento del ejército ucraniano como primera línea de defensa.

También se prevé la implicación directa de los países de la coalición en la protección del espacio aéreo, marítimo y terrestre, y el respaldo de Estados Unidos en caso de que tras el esperado alto el fuego hubiera una reanudación de las hostilidades.