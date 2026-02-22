Perú tuvo 9.126 empresas que exportaron a 145 países durante 2025, informa gremio

El gremio señaló en un comunicado que las micro y pequeñas empresas representaron el 87,9 % del total de exportadoras nacionales, pero las grandes empresas concentraron el 95,9 % del monto FOB, el precio de la mercadería en el punto de embarque.

El incremento de las empresas que vendieron al extranjero se debió, principalmente, al crecimiento de las medianas, en 32,4 %, y grandes exportadoras, en un 11%, añadió.

Del total, 389 empresas mantuvieron sus envíos al exterior de manera ininterrumpida desde el año 2000, la mayoría de ellas grandes, en un 54 %, aunque también 2.589 dejaron de vender al exterior debido a factores internos y externos, pero ingresaron otras 2.794, de las cuales 2.482 fueron mypes, 96 medianas y 216 grandes.

El reporte de empresas exportadoras-diciembre de 2025 de Adex agregó que las diez principales compañías agruparon el 35,3 % del valor total, equivalente a 31.806 millones de dólares, y que todas las empresas despacharon 4.227 artículos a 145 países.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El destino líder fue Estados Unidos, al que exportaron 2.444 empresas peruanas, seguido por la Unión Europea (UE), con 2.187; Chile, con 1,971; Ecuador, con 1,453; e India, con 1.321.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Aunque las grandes son las líderes, las pequeñas también amplían el número de sus mercados y productos. Estas cifras muestran que podemos competir en el mundo y fortalecer nuestra presencia", comentó al respecto el jefe de estudios económicos de Adex, Gabriel Arrieta.

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informó el pasado lunes que las exportaciones tradicionales de Perú crecieron durante 2025 en 24,6 %, mientras que las no tradicionales se incrementaron en 14,4 %, hasta alcanzar en total los 92.833 millones de dólares.

En detalle, las exportaciones tradicionales sumaron 69.428 millones de dólares, lo que representó un crecimiento anual de 24,6 % en comparación con el año anterior, y las exportaciones no tradicionales alcanzaron los 23.405 millones de dólares, con un crecimiento de 14,4 % anual en comparación con 2024.

El pasado 3 de febrero, Adex informó que Perú se convirtió en 2025 en el cuarto país exportador de América Latina, solo por detrás de México, Brasil y Chile, y por encima de Argentina, tras lo cual el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) destacó que se alcanzó un récord histórico en exportaciones por quinto año consecutivo, con China, la UE y Estados Unidos como sus principales mercados.