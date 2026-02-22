Petro limita a "crudos livianos" una eventual importación de petróleo de Venezuela

"No estamos pensando traer petróleo de Venezuela, no se necesita. Si acaso, es posible el petróleo de Apure/Barinas que es liviano y podría refinarse en Barrancabermeja (departamento de Santander)", escribió el mandatario en su cuenta de X.

Petro respondió así a señalamientos del experto colombiano en energía y sostenibilidad Camilo Prieto, quien afirmó que el petróleo venezolano tiene "la más alta intensidad de emisiones de CO2 equivalente del planeta" y advirtió que contemplarlo como alternativa ante un eventual déficit energético implicaría problemas técnicos y ambientales.

El pasado viernes el ministro colombiano de Minas y Energía, Edwin Palma, se reunió en Caracas con la vicepresidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y con el presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón, encuentro en el que, según las autoridades venezolanas, se revisaron "oportunidades concretas" para fortalecer la cooperación y la seguridad energética regional.

Petro sostuvo que Colombia viene disminuyendo la demanda de combustibles importados como resultado de cambios en la matriz energética y de movilidad, así como del aumento de aranceles a vehículos que utilizan hidrocarburos, y aseguró que el país avanza hacia una transición que reduzca la dependencia de este tipo de combustibles fósiles.

El mandatario planteó además un esquema de cooperación enfocado en la transición energética y señaló que Colombia podría convertirse en país transportador de gas hacia el mercado internacional si Venezuela avanza en su propio proceso de transformación.