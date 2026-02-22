Presidente del Banco Central de Perú dice que el Gobierno inicia "con vientos favorables"

Durante un homenaje que le hizo el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), Velarde destacó que Perú cuenta actualmente con la inflación más baja de los últimos 150 años, al haber alcanzado un 1,3 % durante 2025, una tasa inferior a la de las principales economías del mundo, según informó el CIP en un comunicado difundido este domingo.

El presidente del banco central también remarcó que la autonomía que tiene en el manejo del BCRP se estableció en su país desde la Constitución de 1979 "y uno tiene que ejercerla".

"El equipo del BCRP está haciendo una buena labor, el nuevo gobierno está entrando en una situación con vientos favorables y la tarea es que no se interrumpa", enfatizó.

Velarde mencionó, además, que el empleo privado en su país creció 6,5 % en 2025 y la masa salarial en 9 %, lo que ha fortalecido la capacidad de gasto de los hogares y el consumo, según dijo.

El funcionario se reunió el jueves pasado con Balcázar en el Palacio de Gobierno de Lima, en un encuentro que tuvo el "objetivo de priorizar la agenda de desarrollo del país", según informó la Presidencia peruana en ese momento.

El nuevo gobernante, quien fue elegido el miércoles pasado en reemplazo del destituido José Jerí, declaró horas antes que consideraba "necesario" dialogar con Velarde, porque este "es un buen referente, no solamente en manejo de la moneda en el país sino internacionalmente".

"Que nos dé las ideas que él tiene respecto al país que todos queremos", sostuvo.

Tras ser elegido presidente de transición por el Congreso, Balcázar también anunció que su Gobierno mantendrá la actual política económica, porque "no se puede llevar" a su país "a ensayos económicos".

En la cumbre minera organizada por el CIP, Velarde fue reconocido "como una de las figuras más influyentes en la consolidación de la estabilidad macroeconómica y la confianza internacional del país en las últimas dos décadas".

Al respecto, el decano nacional del CIP, Jaime Ruiz Béjar, sostuvo que el homenaje era "una señal clara de respaldo a la estabilidad monetaria como base del progreso económico" de Perú.

"Nuestro país requiere preservar la institucionalidad técnica y promover un entorno de confianza que garantice crecimiento sostenible, inversión responsable y desarrollo descentralizado", aseguró.