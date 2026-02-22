Seúl protesta ante Japón por un evento sobre islas disputadas con presencia gubernamental

LLamadas Dokdo por Seúl y Takeshima por Tokio, el Ministerio de Exteriores surcoreano convocó este sábado a un representante de la Embajada de Japón para transmitir su protesta oficial por la celebración en la prefectura nipona de Shimane, un acto que contó con la presencia de altos funcionarios del Gobierno japonés.

"Dokdo es claramente una parte integral de nuestro territorio en términos de historia, geografía y derecho internacional", subrayó el Ministerio en un comunicado, antes de calificar las aspiraciones de soberanía japonesas de "injustas".

El ministro japonés encargado de Asuntos Territoriales, Jiro Akama, afirmó el viernes que la ceremonia, que lleva celebrándose desde 2006, contaría con la presencia de un viceministro.

Ese mismo día, el ministro de Asuntos Exteriores nipón, Toshimitsu Motegi, reafirmó en el Parlamento que las islas disputadas son una "parte inherente del territorio de Japón, con base en hechos históricos y el derecho internacional".

La disputa por el control del archipiélago ha generado en numerosas ocasiones fricciones diplomáticas entre ambos países, la más reciente tras unas maniobras militares de Seúl el pasado diciembre, que llevó a las autoridades japonesas a presentar una queja formal.

Seúl controla 'de facto' la cadena desde el final del dominio colonial de Corea del Sur por parte de Japón en 1945.

Ambos países vecinos acordaron el pasado enero reforzar su cooperación en ámbitos como la seguridad económica o las cadenas de suministro, a pesar de unas tensiones territoriales que vienen de lejos, en pleno empeoramiento de las relaciones entre Japón y China a cuenta de Taiwán.