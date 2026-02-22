'Sirat' pierde el BAFTA de mejor película de habla no inglesa ante 'Sentimental value'

El filme de Trier, que partía como favorito en este apartado, tras acumular ocho nominaciones en estos BAFTA, se alzó con la máscara dorada por delante del 'Sirat' de Laxe; la cinta brasileña 'O agente secreto', de Kleber Mendonça Filho; la iraní 'It was just an accident ", de Jafar Panahi, o 'The voice of Hind Rajad', de la tunecina Kaouther Ben Hania.

El cineasta noruego fue el encargado de recoger el galardón, acompañado de parte del reparto del filme dramático, que cuenta la historia intrafamiliar de un afamado director de cine, interpretado por el sueco Stellan Skarsgard, que busca convencer a su hija Nora (Renate Reinsve) de que sea la protagonista de su próxima película mientras trata de recuperar el vínculo perdido entre ambos.

"Es la primera vez que una película noruega gana un BAFTA. Somos parte de un gran grupo de películas de este año que están hechas para la gran pantalla y me he conmovido con todas ellas", dijo Trier.

"En un momento en el que las imágenes llegan a nosotros con gran velocidad, con muchas de ellas intentando vendernos ideas, cosas, ideología y buscan que nosotros utilicemos la imagen en movimiento para esto, creo que las películas de este año están hechas con una visión profunda y humanista", continuó.

La española 'Sirat' se va de vacío de la 79 edición de los BAFTA, donde solo contaba con esta nominación de película extranjera y enfrentaba una prueba de fuego para demostrar su robustez en esta temporada de premios y en la carrera a los Óscar, donde opta a dos de las estatuillas.

Antes de conocer el resultado, en declaraciones a EFE en la alfombra roja de los galardones, Laxe recordó que jamás hubiera pensado que llegaría a hacer una película como 'Sirat' que le permitiera recorrer el mundo y estar hoy presente en los BAFTA, así como en galas como los César, los Goya o los Óscar en las próximas semanas.

"Independientemente de los premios, importa la conexión con el público y está siendo bonito" declaró.