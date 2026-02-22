Sismo de magnitud 5.1 se sintió en la costa sur de Perú, sin reportes de víctimas o daños

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) señaló que el movimiento telúrico se sintió a las 17.36 horas (22.36 GMT) y tuvo su epicentro a 82 kilómetros al oeste de la ciudad de Pisco, en el océano Pacífico.

La profundidad del temblor fue establecida a 42 kilómetros y su intensidad llegó a III-IV en Pisco, una ciudad costera ubicada a más de 230 kilómetros de Lima.

Mientras que el sismo también se sintió levemente en Lima, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) no reportaron daños materiales ni víctimas.

El COEN precisó que el sismo "fue percibido leve" por la población y que se siguen supervisando las zonas vulnerables.

Por su parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú también señaló que este sismo no provocó una alerta de tsunami en el litoral peruano.

Perú se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde se registra más del 80 % de la actividad sísmica mundial, por el choque de la placa tectónica del Pacífico con la de Nazca, en la costa sur.

El último terremoto devastador en el país se produjo en agosto de 2007 en Ica, donde alcanzó una magnitud de 7,9 y dejó unos 500 fallecidos y millonarias pérdidas económicas.