Suben a 62 los muertos en Madagascar por el ciclón tropical Gezani

La ciudad más afectada es Toamasina, la segunda urbe más grande de Madagascar, donde tocó tierra el ciclón con vientos sostenidos de 180 kilómetros por hora, lo que provocó daños en el 80 % de la ciudad.

El temporal, que desató ráfagas de viento de hasta 250 kilómetros por hora, dejó 15 personas desaparecidas y 804 heridos.

Casi 500.000 personas se vieron afectadas en siete regiones y 29 distritos, lo que representa unos 105.000 hogares, donde las autoridades desplegaron 48 centros para asistir a la población.

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en África (IFRC África) cifró en 16.000 el número de personas desplazadas.

Aunque el ciclón pasó hacia la costa de Mozambique, la IFRC advirtió de que volverá a las regiones de Ampanihy, Beloha y Tsihombe, en el sur de Madagascar.

Por eso, el BNGRC emitió una alerta para estas regiones, e informó de que Gezani disminuyó su intensidad hasta vientos sostenidos de 100 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 140 kilómetros por hora.

El ciclón Gezani tocó tierra apenas unos días después del ciclón Fytia el pasado 31 de enero, y que atravesó el país de oeste a este, con un saldo final de 14 muertos y afectó a más de 85.000 habitantes.

Como consecuencia del temporal, el Consejo de Ministros de Madagascar decidió declarar el estado nacional de emergencia.

El sureste de África suele soportar anualmente una temporada de tormentas tropicales que dura de octubre a abril y que, en ocasiones, provoca numerosos muertos y cuantiosos daños materiales.