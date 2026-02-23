'Abolir ICE', el nombre de un camión quitanieves que ganó una consulta popular en Chicago

"Quiero agradecer a los habitantes de Chicago por su creatividad, sentido del humor y orgullo cívico inigualables", declaró el alcalde Brandon Johnson, al anunciar a los seis ganadores del concurso que reunió 39.000 votantes.

Otros nombres preferidos incluyen a Papa Frío XIV, Stephen Coldbert, La Ventisca de Oz, Svencoolie y Caleb Chilliams, que también serán utilizados en los camiones que barren la nieve y esparcen sal para facilitar la circulación en los días de tormenta invernal.

El alcalde agradeció la participación récord, con más de 13.000 nombres postulados desde diciembre, y animó a los ciudadanos de Chicago a "seguir interactuando y colaborando con el gobierno local".

'Abolish ICE' (Abolir ICE) fue el preferido, en una ciudad donde hubo una gran resistencia a la 'Operación Midway Blitz del presidente Donald Trump con un despliegue masivo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE.UU., que colmaron sus calles y ciudades aledañas.

En Chicago el servicio de sanidad y limpieza trabaja diariamente en invierno sobre unos 15.000 kilómetros de calles con una flota de más de 300 camiones esparcidores de sal, que tienen a su disposición 400.000 toneladas del producto que se usa para derretir la nieve, según el gobierno local.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Como ciudad, nos hemos mantenido firmes en nuestros valores. Tenemos que analizar con mayor profundidad cómo esta administración ha utilizado a ICE y cómo ha causado un daño tremendo. Por eso, el nombre de este camión, 'Abolir ICE', cuenta con mi total apoyo", concluyó el alcalde.