Activistas propalestinos denuncian que el Gobierno español baraja comprar misiles israelís

La Campaña por el Fin al Comercio de Armas con Israel, de la que forma parte la Red Estatal Contra la Ocupación de Palestina (Rescop), advirtió en un comunicado que el Ministerio de Defensa español pretende sustituir el Spike por el Mells, un misil "también de patente israelí", adquiriéndolo a través de una empresa checa, CSG Defence Systems, y a través PAP Tecnos Innovación S.A.U., filial de Israel Rafael Advanced Defense Systems LDT, una empresa constituida en España.

Estos activistas denuncian que esta operación, de producirse, ocultaría una nueva compra de armamento israelí y supondría "engañar a la opinión pública" con un "cambio de nombre" en estos misiles.

Subrayan además que el objetivo de eliminar cualquier dependencia tecnológica de la industria militar israelí pasa por no sustituir los misiles Spike por tecnología israelí y por "sacar de la ecuación a cualquier empresa o filial israelí".

Estos activistas indicaron que esta operación no contravendría el real decreto que en septiembre estableció un embargo del comercio de armas con Israel porque no afecta a compras a países europeos, que podrían ser empleados como intermediarios, y no afecta tampoco a la contratación pública.

Por ello, defendieron que "solo un embargo integral puede romper la complicidad de España con el genocidio de Israel en Palestina".

La Campaña basa su denuncia en las explicaciones dadas por la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, en la comisión de Defensa del Senado el pasado 11 de febrero, cuando mencionó que PAC Tecnos, a la que definió como una empresa española, les había presentado una propuesta para sustituir los Spike por el misil Mells, fabricado por una empresa checa.

La secretaria de Estado sostuvo asimismo que el misil Mells era "un desarrollo europeo del misil Spike, pero cuyos componentes no tienen origen israelí" y apuntó que dicha alternativa estaba siendo estudiada.

Posteriormente, el pasado 19 de febrero en la Comisión Mixta Congreso-Senado de Seguridad Nacional, Valcarce insistió en que España no adquirirá ningún producto o tecnología que "tenga origen o destino" en Israel y sostuvo que Defensa trabaja de manera conjunta con la industria nacional para no tener dependencia de ese país.