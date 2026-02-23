Al menos 19 muertos en un accidente de autobús con turistas extranjeros en Nepal

"De los 44 pasajeros que viajaban en el autobús, 19 fallecieron y 25 resultaron heridos", informó la Oficina de Policía del Distrito de Dhading, situado en la zona central de Nepal.

En el autobús viajaban al menos tres ciudadanos extranjeros, entre los que se confirmaron un británico, un neozelandés y un ciudadano chino, añadieron las autoridades.

El jefe del distrito de Dhading, Bijay Raj Subedi, explicó a EFE que el autobús cubría la ruta entre Pokhara y Katmandú cuando se desvió de la carretera y se precipitó desde unos 300 metros al río Trishuli alrededor de la 1:15 hora local (19:30 GMT del domingo).

Equipos de rescate, con la asistencia de fuerzas de seguridad y residentes locales, fueron desplegados tras el accidente, mientras que los heridos, algunos en estado grave, fueron trasladados a distintos centros médicos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las autoridades señalaron que la investigación del siniestro continúa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Nepal mantiene un historial deficiente en materia de seguridad vial, con frecuentes accidentes en sus principales carreteras. En menos de un mes, más de 55 personas murieron en accidentes de tráfico, según datos policiales.

En promedio, el país registra alrededor de 75 accidentes de tránsito diarios, que provocan unas siete muertes cada día, de acuerdo con la Policía de Nepal.

Un informe del Banco Asiático de Desarrollo estima que el impacto económico de los accidentes de tráfico en Nepal ascendió a unos 3.000 millones de dólares en 2021, equivalente a aproximadamente el 7 % del producto interior bruto del país, un coste que excede el gasto público en sanidad.