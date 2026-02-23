Al menos 27 muertos en combates entre soldados de Chad y fuerzas paramilitares sudanesas

Los rebeldes sudaneses, que se enfrentan al Ejército de Sudán en una devastadora guerra civil desde abril de 2023, intentaron realizar una incursión en la ciudad chadiana de Tiné, en el este del país y situada justo en la frontera sudanesa, según el coronel Mahadi Nour, comandante de la unidad del Ejército de Chad atacada.

"Se trataba de combatientes de las FAR que huían y se negaron a acatar las directivas de seguridad del Ejército. En lugar de deponer las armas, dispararon contra nuestros hombres, quienes respondieron al fuego", declaró a EFE el coronel Nour.

El enfrentamiento duró en torno a dos horas, y se saldó con nueve soldados chadianos y 18 paramilitares muertos, según la fuente.

Las tropas de Chad también lograron capturar a otros diez miembros de las FAR.

Esta no es la primera vez que se produce un incidente de este tipo, pues el pasado día 21 al menos diez soldados chadianos fallecieron en Tiné en enfrentamientos con las FAR.

Además, la región ha sido un escenario de frecuentes enfrentamientos entre pastores chadianos y bandidos sudaneses que les roban el ganado.

Desde el inicio de la guerra entre las FAR y el Ejército de Sudán, más de 900.000 sudaneses han cruzado la frontera y han llegado al este de Chad, que tiene dificultades para atenderlos en un contexto marcado por los recortes en la ayuda internacional.

La guerra ha provocado la muerte de decenas de miles de personas -algunas estimaciones sitúan la cifra en más de 150.000- y ha obligado a más de 13 millones a abandonar sus hogares, lo que ha hecho que sea considerada como la peor crisis humanitaria actual del planeta.