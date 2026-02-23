Al menos 72 tigres en cautiverio mueren por moquillo canino en Tailandia

Las muertes, que comenzaron el 9 de febrero, se registraron en dos instalaciones de Tiger Kingdom, un recinto situado en la provincia de Chiang Mai (norte) que es visitado cada año por miles de turistas que pagan para tocar y hacerse fotografías con los tigres dentro de sus jaulas.

El viceministro de Agricultura de Tailandia, Amint Mayusoh, aseguró a la cadena pública Thai PBS que las pruebas hechas por el Departamento de Ganadería confirman que los tigres murieron por moquillo canino y microplasma, una doble infección que provocó neumonías letales a los animales.

El medio público destaca que esta declaración descarta los rumores de gripe aviar o de posible ingesta de un animal infectado que circularon en redes sociales en los últimos días.

En un comunicado, la cartera de Sanidad Pública dijo que sometieron a pruebas médicas al personal que labora en Tiger Kingdom, según las cuales ningún trabajador presenta síntomas anormales o alguna enfermedad por el contacto con animales.

Sin embargo, "por razones de seguridad y de acuerdo con los períodos de incubación de ciertas enfermedades, las autoridades continuarán monitoreando los síntomas durante al menos 21 días" por directrices del Departamento de Control de Enfermedades.

Las autoridades explicaron que los 72 cadáveres fueron incinerados o enterrados bajo supervisión para evitar la pérdida o posible venta de pieles y colmillos.

El Departamento de Ganadería ordenó un cierre temporal del recinto, que cuenta con otra sede en la turística isla de Phuket, mientras continúa la observación de más de un centenar de tigres, algunos de los cuales han presentado síntomas que van de leves a graves.

Por su parte, la ONG Personas para el Trato Ético de los Animales (PETA, siglas en inglés) criticó en un comunicado que Tiger Kingdom "gana dinero explotando tigres", al tiempo que llamó al Gobierno a ordenar el cierre permanente de este lugar.

"Durante años, PETA ha estado tratando de advertir a la gente sobre este despreciable lugar en el que los tigres tienen que vivir siendo confinados en zonas cerradas y obligados a salir solo para posar para las fotos", sostuvo la organización.