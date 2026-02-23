Albares critica la presencia de comisaria europea en reunión de la "Junta de Paz" de Trump

"Que la Comisión Europea haya estado presente en la última reunión del 19 de febrero no representa la posición de la Unión Europea (...), que es la de la Solución de dos Estados", dijo el jefe de la diplomacia española a su llegada a una reunión de ministros de Exteriores de los países de la UE en Bruselas.

Albares agregó que "la Comisión en nombre de la Unión Europea no podía acudir porque no tenía un mandato para ello y por lo tanto no hubiera tenido que acudir".

El ministro español lamentó, además, que el acuerdo de paz no se esté "cumpliendo suficientemente" pues el alto el fuego se viola "de manera sistemática".

"Seguimos viendo muertos en Gaza con mucha frecuencia, la ayuda humanitaria en el fondo entra a cuentagotas cuando tendría que entrar de manera masiva y lo que nosotros solicitamos es que, desde luego, la Unión Europea también se pronuncie con claridad y tome cartas en el asunto, tanto sobre esa lentitud en un acuerdo de paz que no termina de dar sus frutos", subrayó.

Las críticas de España a la decisión del Ejecutivo comunitario de enviar a la comisaria croata a la primera reunión de la Junta de la Paz se suman a las expresadas por otros socios comunitarios, entre ellos Francia y Bélgica.

El pasado jueves, el portavoz comunitario Guillaume Mercier, aseguró en la rueda de prensa diaria de la institución que el desplazamiento de Šuica para participar en el encuentro ese mismo día se centraría "en Gaza y en su reconstrucción" y no supone ser miembro de la Junta de Paz impulsada por el mandatario republicano.

La Comisión aseguró que previamente había informado a los Estados miembros de la iniciativa, aunque fuentes diplomáticas precisaron entonces que los países no llegaron a debatir que fuese la comisaria la que acudiese a Washington sino que fue decisión directa de Bruselas.