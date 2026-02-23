Albares espera que EE.UU. cumpla su pacto comercial con UE y pide "tranquilidad" económica

"Yo espero que sí, pero esa pregunta está del lado norteamericano. Lo que también creo es que el comercio mundial, la prosperidad del crecimiento económico necesita tranquilidad, mecanismos previsibles y no sobresaltos comerciales", dijo en declaraciones a los medios antes de participar en una reunión de ministros de Asuntos Exteriores del bloque en Bruselas.

A juicio del jefe de la diplomacia española, este nuevo escenario plantea una "reflexión" a los países europeos para dar un "salto de soberanía, sea en materia de seguridad, sea en materia comercial".

En concreto, instó a eliminar los "últimos obstáculos" del mercado interior y a "seguir diversificando" los socios comerciales del bloque, como "muy correctamente" se ha hecho recientemente con los acuerdos con lndia y los países de Mercosur.

"Europa tiene que tener su soberanía en sus manos porque nos va nuestro modo de vida, nos va nuestra seguridad, nos va nuestra prosperidad, nuestro crecimiento económico, lo que somos como sociedad", argumentó.

Albares se expresó así en la misma línea que la Comisión Europea, que pidió este domingo a Estados Unidos "claridad total" sobre las medidas que va a tomar tras la sentencia del Tribunal Supremo de ese país que invalida la mayoría de los aranceles impuestos por Donald Trump, quien en respuesta anunció una tarifa del 15 % a todos los países.

La nueva tasa del 15 % -inicialmente del 10 %- fue la respuesta de Trump al fallo de la Corte Suprema de EE.UU., que tumbó gran parte de su política arancelaria al considerar que se extralimitó en los poderes de emergencia invocados por el magnate estadounidense para imponer gravámenes a los socios comerciales del país norteamericano.

Con el objetivo de minimizar los efectos de los aranceles y evitar una guerra comercial, Bruselas y Washington firmaron en verano un acuerdo, por el que la Unión Europea (UE) aceptó un gravamen general del 15 % y que EE.UU. exportase al bloque sus bienes industriales libres de aranceles.

Una gran mayoría de productos europeos están sujetos a un arancel del 15 % en EE.UU., pero la UE aún no aplica el 0 % a los bienes estadounidenses, porque el Parlamento Europeo todavía no ha ratificado el acuerdo.

La comisión de Comercio de la Eurocámara, que tiene previsto votar sobre el pacto entre Bruselas y Washington el próximo martes, decidió convocar a los eurodiputados este lunes a una reunión para analizar las implicaciones de la sentencia del Tribunal Supremo de EE.UU.