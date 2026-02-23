Arancel global de Trump mantiene con sobretasa al 61 % de las exportaciones ecuatorianas

La nueva tasa, aplicada bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, entrará en vigor este martes con una vigencia de 150 días, y fue emitida por el mandatario estadounidense en respuesta al fallo del Tribunal Supremo que invalidó gran parte de sus aranceles.

El dictamen del Supremo, publicado el viernes, afecta a la tarifa global base a las importaciones extranjeras y los llamados gravámenes "recíprocos" a los socios comerciales de la mayor economía del mundo que el presidente había impuesto desde abril del año pasado.

Tras este fallo, Trump aseguró que impondría un arancel global del 10 % bajo la sección 122 de la Ley de Comercio, una facultad distinta que no fue anulada por el alto tribunal, pero el sábado incrementó la tasa al 15 %, el máximo permitido bajo la legislación.

En agosto, el presidente estadounidense subió de 10 % al 15 % la sobretasa a exportaciones de países como Ecuador, pero en noviembre un poco más del 30 % de productos quedaron exentos del arancel.

Según Fedexpor, esta nueva medida mantiene excluido de la sobretasa solo al 39 % de las exportaciones ecuatorianas no petroleras y no mineras hacia Estados Unidos, mientras no se firme el acuerdo comercial recíproco (ART, en inglés), cuyas negociaciones finalizaron el 13 de febrero.

Con ese acuerdo, el Gobierno busca asegurar que cerca del 50 % de las exportaciones ecuatorianas ingresen al mercado estadounidense con una sobretasa del 0 %.

El ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, Luis Jaramillo, aseguró el viernes que Ecuador activó "de inmediato" los canales formales de comunicación con Estados Unidos para "proteger los intereses comerciales del país, dentro del proceso de negociación en curso".

Las exportaciones no petroleras y no mineras hacia EE.UU. fueron de 6.022 millones de dólares en 2025, equivalente a un incremento del 31 % respecto al 2024, de acuerdo a cifras de Fedexpor.

Sin embargo, el gremio exportador aseguró días atrás que el crecimiento de las exportaciones en 2026 podría desacelerarse por factores como los aranceles impuestos por Estados Unidos.