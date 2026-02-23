Arde infraestructura petrolífera a mil kilómetros de Moscú por ataque de drones ucranianos

Una estación de bombeo perteneciente a la petrolera Transneft cerca de la ciudad de Almétievsk se incendió por un ataque con drones ucranianos la pasada madrugada, informó el canal de Telegram Exlienova+, que mostró imágenes del incidente.

Según las autoridades locales, que no especificaron qué infraestructura ardió, se produjo un incendio a causa de la caída de drones derribados.

No se registraron víctimas mortales ni heridos en el ataque, que tiene lugar un día antes del cuarto aniversario del inicio de la guerra.

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ruso comunicó que durante la pasada noche derribaron 152 drones ucranianos, la mayoría en las regiones de Bélgorod (65), Sarátov (35) y la península ucraniana de Crimea (16), anexionada por Rusia en 2014.

También fueron abatidos ocho drones en la región de Vorónezh, otros ocho en Rostov, cuatro en Krasnodar, tres en Volgogrado, tres en Tatarstán, dos en Kursk, dos en Lípetsk, uno en Tula y otro en Tver.

Otros cuatro drones fueron interceptados sobrevolando el mar de Azov.