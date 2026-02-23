Banco Latinoamericano de Comercio busca establecer oficina en República Dominicana

La Cancillería dominicana informó en un comunicado que las partes resaltaron los vínculos de amistad y cooperación que unen a República Dominicana con el Bladex desde su fundación en 1979 por 23 países de América Latina y el Caribe.

"República Dominicana participa como accionista fundador a través del (estatal) Banco de Reservas, reafirmando así su compromiso histórico con la misión de la institución de impulsar el comercio exterior y el desarrollo regional", dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El organismo agregó que se espera fortalecer los lazos de cooperación existentes, promoviendo iniciativas orientadas a impulsar las inversiones y el financiamiento al comercio exterior, así como explorar mecanismos que favorezcan la integración económica regional y el desarrollo sostenible.

El Gobierno dominicano reiteró su compromiso en fortalecer los vínculos institucionales con Bladex, convencido de que la eventual formalización del acuerdo contribuirá "significativamente" a consolidar la presencia de la entidad en el país y a fomentar nuevas oportunidades de apoyo al desarrollo económico nacional y regional.

La declaración fue firmada por el viceministro dominicano para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional, Hugo Francisco Rivera Fernández, y el presidente ejecutivo del Bladex, el venezolano Jorge Salas Taurel.