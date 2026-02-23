Barcelona se viste de cine en la cuenta atrás para la gala de los Goya de este sábado

Desde que se hizo público que la capital catalana acogería este año los premios -con el actor Luís Tosar y la cantante Rigoberta Bandini como presentadores-, desde la Academia de Cine y las administraciones han insistido en la voluntad de que los galardones no se limiten a la noche del sábado 28 de febrero, sino que en los días previos los vecinos y visitantes se imbuyan de la magia del cine.

Así, desde hace unos días, aquellos que pasan por la plaza de Sant Jaume pueden entrar al Ayuntamiento para fotografiarse cogiendo una réplica de un Goya frente a un 'photocall' como el que este sábado servirá de fondo para las estrellas del cine.

También cualquiera que pasee por Barcelona puede "encontrarse" con una de las esculturas gigantes que reproducen el "cabezón" de estatuilla repartidos por los distintos distritos de la ciudad.

Igualmente, la plaza Glòries acoge un espacio público expositivo de imágenes icónicas del cine y, en concreto, de los cineastas y actores que tienen relación con la capital catalana.

Entre otros, figuran nombres e imágenes de los directores Juan Antonio Bayona, Isabel Coixet y Carla Simón o de las actrices Anna Castillo y Candela Peña, todos ellos ligados a la ciudad anfitriona.

La Goya Internacional 2026, Susan Sarandon, tiene previsto para el día 27, en la víspera de los premios, un encuentro con la prensa en el museo de Historia del Born que irá seguido de una charla abierta al público a las 17 horas y en un lugar que la organización aún no ha revelado.

No es la primera vez que Sarandon visita Barcelona en los últimos años. La actriz de 'Thelma & Louise' y 'Pena de muerte' participó en 2023 en el BCN Film Fest y aprovechó para visitar el museo Picasso y las obras emblemáticas de Gaudí.

También tendrá en esta cuenta atrás protagonismo el Goya de Honor, Gonzálo Suárez. Este jueves 26, se le homenajeará en el Palau de la Música con una ficción sonora de su película 'Remando al viento', una lectura dramatizada del guión con las voces de Nathalie Poza, Miki Esparbé, Fernando Cayo, Marian Álvarez y Víctor Clavijo.

En estos días previos a los Goya, en los que también se han organizado fiestas privadas en torno al cine, han tenido lugar proyecciones acompañadas de sus protagonistas, como la de 'Flores para Antonio' en la prisión de mujeres de Wad-Ras y en la que participó su directora, Alba Flores.

La hija de Antonio Flores también mantuvo una charla con el público acompañada del resto de candidatos al Goya a la mejor canción (incluida su compañera de tema, Silvia Pérez Cruz, así como Leiva y Víctor Manuel, entre otros).

El auditorio Fòrum del Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB), que acogerá el próximo 28 de febrero la ceremonia de los Premios Goya, sigue por su parte preparándose y adaptándose para la gran gala.

El auditorio tiene un aforo de 3.084 butacas y un escenario de 420 metros cuadrados. El escenario, en concreto, mide 30 metros de largo, 14 de ancho y 14 de alto.

La magnitud de la producción de la gala, que se emite en directo, moviliza a más de un millar de profesionales, entre equipos de producción, organización y televisión, técnicos de sonido, iluminación y audiovisuales, así como personal de restauración y dispositivos de logística, seguridad y limpieza.