Blades sobre Colón: "Nunca permitiré que el odio forme parte de nuestra pasada relación"

"A pesar de los pesares, mi admiración por Willie y mi respeto por su trabajo jamás desaparecerán, y nunca permitiré que el odio forme parte de nuestra pasada relación", describe el cantante panameño en ese extenso texto dedicado a su colega.

Blades hace referencia al conflicto judicial que marcó la enemistad entre ambos: "Siempre sentiré afecto por Willie aún a pesar de no entender por qué decidió demandarme judicialmente, reclamándome plata que nos hurtaron de un concierto".

El conflicto entre Blades y Colón ocurrió en 2003, cuando después de reunirse en un concierto en el Estadio Hiram Bithron, en San Juan, para celebrar los 25 años de ‘Siembra’, Colón acusó a Blades de no pagarle la suma de dinero convenida.

Finalmente, en 2013, un juez de un tribunal puertorriqueño decidió a favor de Blades, encontrando que la promotora del concierto recibió el dinero de los artistas y lo usó para pagar deudas de la empresa sin permiso. Tras ello, ambos continuaron sus carreras presentándose por separado.

Blades admite que también le molestó "su apoyo y simpatía por el político más mentiroso, narcisista y racista que se haya visto en Estados Unidos", en referencia a Donald Trump, "nada de esto afecta la realidad de lo que logramos crear musicalmente, ni elimina o cancela mi cariño por él, las memorias positivas, las risas, las luchas, triunfos, dificultades y sacrificios compartidos".

Sobre la década de 1970, Blades y Colón conformaron uno de los dúos más famosos de la salsa bajo el sello discográfico de Fania Records. Juntos crearon álbumes icónicos como 'Siembra' (1978) y 'Maestra vida' (1980), impulsando juntos una nueva estética que convirtió al género en una crónica social de América Latina y el Caribe.

En un guiño a la paz entre la enemistad de ambos, Rubén describe que se encontraron sin asperezas en 2023 en el velorio de 'Georgie' González: "Estaba conversando con José Massó y su esposa Divina cuando sentí una mano en mi hombro. Me volví y allí estaba Willie. Si a mí me sorprendió verlo, el resto de la gente presente casi se desmaya al vernos juntos. Contrario a lo que quizás algunos esperaban, nuestra conversación fue cordial".

"Usted no está muerto, compadre. Al contrario; ahora es que Usted comienza a vivir", se despide el panameño de su compañero.